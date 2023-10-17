Maura Higgins'in boks maçı tarzı KSI ile Tommy Fury arasındaki boks mücadelesine ünlü isimler de akın etti.

ensonhaber.com

Manchester'da düzenlenen KSI - Tommy Fury boks müsabakasını ünlü isimlerde izlemeye gitti.

Eski Love Island yıldızı 32 yaşındaki Maura Higgins, üst kısmı transparan olan ve hayal gücüne çok az şey bırakan riskli siyah elbisesiyle çok seksi bir görüntü sergiledi.

Meme uçlarını çiçeklerle kapattı

Mini elbisesiyle uzun bacaklarını sergilerken, bazı kırmızı çiçeklerle ise meme uçlarını kapattı.

Maçtan önce tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü yıldız tarzını sosyal medyada paylaşarak "Tamamen üstsüz değil" yorumunda bulunmayı da ihmal etmedi.