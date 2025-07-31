Mauro Icardi, aşka geldi: "Her gün beni aşık eden China Suárez "

Kızlarının annesi Wanda Nara'nın ihaneti sonrası zor günler geçiren Mauro Icardi, China Suárez ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran aldatma skandalının ardından tüm gözler üzerinde olan çift, İstanbul Boğazı'nda romantik bir tekne turu yaparak adeta iddiaları duymazdan geldi.

İstanbul Boğazı'nda romantik bir tekne turu yapan ikili, güneşin ve denizin tadını çıkararak birlikte geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"BİNLERCE KUSURUM VAR"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, sevgilisi Suárez'e olan aşkını şu sözlerle dile getirdi: "Herkesin dönüp bir daha baktığı, tek başına parlayan... Her gün beni daha da aşık eden kusursuz bir güzellik ve neşe kaosu... Binlerce kusurum var ama sen geldiğinden beri daha iyiyim. Birçoğunun kıskançlığı, herkesin arzusu... Seni seviyorum Coquito'm, Chinita'm, her şeyim. Bir aşk döngüsü, bizden bir parça."