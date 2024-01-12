Mauro Icardi, eski haline döndü! Yeniden saçlarını civciv sarısına boyattı Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, tatilde eski stiline geri döndü.

ensonhaber.com

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Sakatlık tatili yapan popüler ünlü futbolcu, ligin 18. haftası yüzüne darbe almıştı.

Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Mauro Icardi, çocuklarının annesi Wanda Nara ile Arjantin’e gitti.

Bir süredir de formsuz bir grafik sergileyen Icardi'nin keyifli halleri dikkat çekmişti.

Galatasaray taraftarını kızdırdı

Wanda Nara ile aşk dolu pozlar veren Icardi'nin paylaşımı ve tatili, Galatasaray taraftarını kızdırmıştı.

Civciv sarısına boyattı.

Tatilde keyif yapan Icardi, bugün de yeni saçlarını paylaştı. Eski haline dönen Icardi, saçlarını yeniden civciv sarısına boyattı.

Ünlü futbolcunun son paylaşımına yorum yağdı. Icardi'ye çoğu kişi tepki gösterdi.