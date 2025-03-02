Mauro Icardi ile L - Gante arasında sözlü düello

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmüyor.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, bu sefer de Icardi'nin mesajlarını ifşa etti.

Sosyal medya üzerinden Icardi ile yaptığı özel yazışmaları paylaşan L-Gante, futbolcuyu sert sözlerle hedef aldı.

"PAPAĞAN" DETAYI

Arjantinli rapçi, Icardi’ye, "Papağan parçası, beni yordun. Kızlarının annesine saygı duy ve onunla uğraşmayı bırak. Yoksa kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git! Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu." dedi.

"BENİ KISKANDIRMAK İÇİN"

Yıldız futbolcu, ise L-Gante'ye şu yanıtı verdi:

Wanda'nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor. Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ama ben ona 'Hayır' dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Ve merak etme, kıskandırdığı tek kişi sen değilsin.