Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor: Kavga ettiler

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile evliliğini 21 Mart'ta noktaladı.

İki çocuk sahibi olan, geçtiğimiz yıl boyunca aldatma ve şiddet iddialarıyla sık sık gündeme gelen Icardi ile Nara arasında sular durulmuyor.

Çocuklarının velayeti konusunda da davalık olan Mauro Icardi ile Wanda Nara, yine gerilim yaşadı.

"KIZLARIMIN HER GÖZYAŞININ BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN"

Instagram hesabından açıklamalar yapan Wanda Nara, Icardi'nin sevgilisi China Suarez'e hakaretler ve küfürler yağdırdı.

Nara; "Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz. Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan!" diyerek, öfkesini dile getirdi.

"GELECEKTEKİ EŞİME SAYGI DUY"

Nara'nın sözlerine karşılık, Icardi'den de yanıt gecikmedi. Yıldız futbolcu, eski eşine şu ifadelerle seslendi:

Gelecekteki eşime saygı duy. En küçük kızımız, sadece kanepede uyuyakaldığı için öğle yemeğine gelmedi. Onu, yıl sonu okul gösterisinde görmek için gittim. Dönüşte, annesini bir daha göremeyeceğini düşündüğü için biraz üzgündü. 8 yaşındaki bir kız böyle bir şey düşünebilir mi? Yoksa 6 ay boyunca yalanlarla beynini mi yıkadılar? Psikolojik değerlendirmede, 8 yaşındaki bir çocuğun kullandığı dilin yetişkin dili olduğu ve annesi tarafından tekrarlandığı belirtildi. Bunu da açıklığa kavuşturmak istedim.

"WANDA'NIN TEK ODAK NOKTASI CHINA SUAREZ, KIZLARINI HİÇ DÜŞÜNMEDİ"

Kararına saygı gösterdim ve diğer kardeşleriyle birlikte yemekte olmamasını anlayışla karşıladım. Ancak son 6 ayda onu sadece 1 gün görebildim. Yakında her şey yerli yerine oturacak. Wanda Nara sirkini ve reyting getiren palyaçolarını anlıyorum ama acı çekenler; babalarıyla bağ kurmaları engellenen iki küçük kız. Wanda'nın tek odak noktası China Suarez. Kızlarını hiç düşünmedi; yalnızca egosunu, kıskançlığını ve kinini.

"HESABINA AKTARILAN 7 MİLYON EUROLUK HIRSIZLIK İHBAR EDİLDİ"

Eski eşini hırsızlıkla da suçlayan Mauro Icardi; "Telefonuma bakarken, başka bir kanıt buldum... İtalya'da, kişisel hesabına aktarılan 7 milyon euroluk hırsızlık açıkça ihbar edildi." dedi.

Icardi, 7 Mayıs'ta China Suarez ile nişanlamıştı.