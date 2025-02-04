Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'e İstanbul'u gezdirdi

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Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisi için yaklaşık üç aydır ülkesi Arjantin’de olan Mauro Icardi, İstanbul’a geldi.

Futbolcuya yeni sevgilisi China Suarez da eşlik etti.

Çift, İtalya’nın Milano şehrindeki kısa tatilden sonra İstanbul’a gelir gelmez soluğu Nişantaşı’nda aldı. Bir mekana giden ikiliye, Uruguaylı takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira eşlik etti.

"GÜNAYDIN İSTANBUL"

Ünlü futbolcu, bu sabah sevgilisinin verdiği pozu sosyal medya hesabından 'Günaydın İstanbul' notuyla paylaştı.

Icardi'nin yeni aşkı China Suarez ise gelir gelmez İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. Ünlü isim, kumpir yediği ve Kapalıçarşı'da gezdiği anlardan çekilen karelerini 7.7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınladı. Suarez'in paylaşımlarına 513 binden fazla beğeni geldi.