Mauro Icardi sevgilisi China Suarez’e teşekkür etti

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Çocuklarınınannesi eşi Wanda Nara'nın ihaneti yüzünden zor günler geçiren Mauro Icardi şu sıralar yaşadığı aşkla kouşuluyor. Ünlü futbolcu, China Suarez, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada ses getirmişti.

Icardi, doğum günü için sürpriz yapan Arjantinli şarkıcı sevgilisi China Suarez’e Instagram’dan teşekkür etti.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Arjantinli futbolcu, "Söyleyecek pek bir şeyim yok. Sadece teşekkür ederim ve yanımda olduğun için minnettarım. Günümü sevgiyle doldurduğun için teşekkürler" diye yazdı. Icardi, sevenlerine de doğum günü mesajı için teşekkür etti.