Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında 7 milyonluk euro krizi yaşanıyor

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, her şeyi geride bırakmaya çalışsa da Wanda Nara'dan yaptıklarından kurtulamıyor.

Icardi ve olaylı şekilde boşandığı Arjantinli eşi ünlü model ve sunucu Wanda Nara arasında olaylar bitmiyor. Ünlü çift bu sefer de bambaşka bir iddiayla gündeme geldi.

7 MİLYON EURO GİTTİ

Arjantin basınında yer alan bilgilere göre, Galatasaray’da forma giyen futbolcunun Ekim 2024’te İtalyan adli makamlarına başvurarak, Nara’nın ortak hesaptan toplam 7 milyon euro'yu izinsiz üstüne geçirdiği gerekçesiyle yasal işlem başlattığı iddia edildi.

Icardi’nin avukatlarının, transferlerin ‘rızaya dayalı olmadığı’ gerekçesiyle Nara hakkında hem tazminat hem de cezai yaptırımların uygulanması için talepte bulunduğu öğrenildi.