Mauro Icardi, Wanda Nara'ya boşanma davası açtı: Hamile olduğunu düşünüyor

Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın özel hayatı, hem Türkiye'de hem de Arjantin'de gündem olmayı sürdürüyor.

Birçok kez Icardi'yi aldatan Wanda Nara, daha önce sarmaş dolaş görüntülerinin çıktığı Rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtığını açıklamış ve yeni sevgilisiyle dudak dudağa canlı yayın açmıştı.

Wanda Nara'nın yeni ilişkisinin onaylamasının ardından çıktığı maçta sakatlanan Icardi, Wanda'ya duygu dolu mesajlar atarak barışmak iste de Wanda bunu kabul etmeyerek Icardi'nin duygu dolu mesajlarını tüm dünyaya ifşa etmişti.

ALDATTIĞINI İTİRAF ETTİ

ikilinin ayrıl-barış ilişkisi, Arjantin basını tarafından da oldukça yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir magazin sunucu, Wanda Nara ile kamera arkasında konuştukları sırada Wanda'nın Icardi'yi 3 yıldır L-Gente ile aldattığını itiraf ettiğini ileri sürmüştü.

SEVGİLİSİNDEN HAMİLE KALDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Arjantin'den LAM'da yer alan habere göre, Mauro Icardi, Wanda Nara'nın birlikte olduğu şarkıcı L-Gante'den çocuk beklediğine inanıyor.

"ICARDİ TELEFONLARIMA BAKMIYOR"

Arjantin'de Canal 36'da bir programa katılan Wanda Nara, Icardi ile ilgili yaşadığı çalkantılı aşktan bahsetti.

Son yaşanan olayların ardından Mauro Icardi'nin telefonlarına bakmadığını söyleyen Wanda, gözyaşları içinde kaldı.

TOKSİK EVLİLİK SONUNDA BİTİYOR

İkili arasında çalkantılı süreç Arjantin basınında çıkan haberlerle daha da alevlendi.

Cadena 3 kanalında yer alan habere göre Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan ilişkisini tamamen sonlandırmak amacıyla boşanma davası açtı.

Buenos Aires Şehri'nde bulunan 106. Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasının ardından Wanda Nara da, Icardi hakkında bir şikayette bulundu.

ICARDİ'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Yapılan şikayet sonrası Galatasaray'da forma giyen futbolcu şu kuralla uyması konusunda uyarıldı:

Wanda Nara'ya karşı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir rahatsızlık veya tehdit edici davranışta bulunmaktan kaçınması; Nara'nın Avenida del Libertador 7.050 adresindeki evine yeniden giriş yapmasına izin vermesi; 15'inde saat 10:00'da yapılacak duruşmaya katılması.

Nara ve Icardi'nin Francesca ve Isabella adında iki kız çocukları bulunuyor, ayrıca Nara'nın eski eşi Maxi López'ten Valentino, Constantino ve Benedicto adında üç erkek çocuğu var.