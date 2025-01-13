Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez'i paylaşmaya doymuyor! Yeni aşk pozlarını yayınladı

Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi'nin gündemi bitmiyor.
Özel hayatıyla sürekli konuşulan ünlü futbolcu, eşi Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı.
Icardi, boşanma kararının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
Yeni sevgili Suarez, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı aşk dolu pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
"AŞK PATLAMASI"
Suarez, fotoğraflarına; "Aşk patlaması" notunu düştü. Suarez'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Ünlü futbolcu da sevgilisinin paylaşımını sayfasından yayınladı.
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