Mauro Icardi'de durumlar yine karışık! China Suarez ile Wanda Nara arasındaki kavga büyüyor

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Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara evliliği olaylı bir şekilde bitmişti.

Icardi’den ayrıldıktan sonra Arjantinli model ve televizyon sunucusu Wanda Nara, kendisinden küçük rapçi L-Gante ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Ancak bu birliktelik kısa bir süre içinde bitmişti.

Sevgilisi China Suarez Türkiye'ye gelen Icardi, “Çocukların annesi onların yurt dışına çıkışına izin vermiyor” diyerek açıklamada bulundu.

Yaşanan tartışmalar sürerken, Wanda Nara’nın avukatı Arjantin medyasına yaptığı açıklamada, Icardi’nin hala Nara’ya karşı özlem duyduğunu iddia etti.

"KONUŞSAYDIM HEPİNİZİ MAHVEDERDİM"

China Suarez ise, “Bu ‘azizelerin’ beni yargılamasını izlemek eğlenceli. Konuşsaydım hepinizi mahvederdim” diyerek sert yanıt verdi.

Suarez, Instagram üzerinden çocuklarının fotoğraflarını paylaşmaya devam ederken, avukata dava açacağını da duyurdu.

Öte yandan sık sık sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan Wanda Nara ise sessizliğini koruyor.

Son olarak Nara ile Suarez arasında Galatasaray’ın Anneler Günü için gönderdiği not nedeniyle bir kriz yaşandı. Nara, notun sadece Suarez’e ulaştığını açıklamıştı.