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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Türkiye'ye geldiği günden beri gündemden düşmüyor.
Eşi Wanda Nara ile birlikte özellikle magazin gündemini meşgul eden Icardi, Aşkın Olayım'dan sonra bir Türkçe şarkı daha söyledi.
Icardi bu kez, Cem Karaca'nın Bekle Beni şarkısını dinlerken, hayranlarına sürpriz yaptı.
Gören beğeni yağdırdı
Icardi'nin, Cem Karaca'nın Beni Bekle şarkısını seslendirmesini gören hayranları, şaşkınlık yaşadı.
Cem Karaca'dan Bekle Beni'yi seslendiren Icardi'nin performansına hayranları beğeni ve yorum yağdı.
Başarılı ismin Türkiye'ye iyice ayak uydurduğu söyledi.
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