Mauro Icardi'den Cem Karaca performansı... "Bekle Beni" dedi! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Türkçe şarkı performanslarına devam ederken, bu sefer Cem Karaca'dan Bekle Beni'yi söyledi.

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ensonhaber.com

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Türkiye'ye geldiği günden beri gündemden düşmüyor.

Eşi Wanda Nara ile birlikte özellikle magazin gündemini meşgul eden Icardi, Aşkın Olayım'dan sonra bir Türkçe şarkı daha söyledi.

Icardi bu kez, Cem Karaca'nın Bekle Beni şarkısını dinlerken, hayranlarına sürpriz yaptı.

Gören beğeni yağdırdı

Icardi'nin, Cem Karaca'nın Beni Bekle şarkısını seslendirmesini gören hayranları, şaşkınlık yaşadı.

Cem Karaca'dan Bekle Beni'yi seslendiren Icardi'nin performansına hayranları beğeni ve yorum yağdı.

Başarılı ismin Türkiye'ye iyice ayak uydurduğu söyledi.