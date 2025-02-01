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Haber Merkezi

Ünlü futbolcu Mauro Icardi, bir süredir Arjantinli oyuncu China Suarez aşk yaşıyor.

Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Icardi, yaşadığı bu yeni aşkla da gündemden düşmüyor.

Sevgilisiyle sık sık romantik anlarını paylaşan Icardi, bu kez Milano’da geçirdikleri anları takipçileriyle buluşturdu.

AŞK DOLU KARELER

Icardi, China Suarez ile birlikte İtalya'nın gözde şehirlerinden Milano’ya gitti.

Şehirin tadını çıkaran çift, bu anları sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmedi.

"HAYAT BİR ŞİİR GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Icardi, yaptığı paylaşıma aşk dolu şu sözleri ekledi;

"Milan'ın gökyüzünde, yağmurla ve seninle, hayat bir şiir gibi görünüyor. Milano'nun sokaklarında, el ele yürümek, sanki zaman sadece bizim için duruyormuş gibi."