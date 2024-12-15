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Haber Merkezi

Wanda Nara ve Mauro Icardi, boşanma sürecine girdi.

Türkiye'ye geldikleri günden beri gündemden düşmeyen ikiliden Wanda Nara, yeni bir aşka yelken açtı.

Wanda Nara, L-Gante olan ilişkisine dair; "Tüm aileme kadar herkes bize karşı." demiş ancak aşkını sonlandırmamıştı.

Boşanma sürecine girilmesinden sonra ise Icardi'den yeni ve oldukça sert bir açıklama geldi.

ARJANTİN BASININA KONUŞTU

Mauro Icardi, Wanda Nara'nın bu açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, Arjantin basınından Ciudad'a açıklamalarda bulundu.

"ÖZÜNE GERİ DÖNDÜ"

Mauro Icardi, Wanda Nara hakkında; "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" dedi.

ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİ AYNI KAREDE

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sevgilisi L - Gante ve çocuklarıyla İtalya'ya gitti. Wanda Nara, burada eski eşi ve çocuklarının babası Maxi Lopez ile bir araya geldi.

Wanda Nara, 2008 – 2013 arasında Maxi Lopez ile evlilik yaşamıştı.