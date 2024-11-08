Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya gönderme! Zürafa öptüğü anları paylaştı

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Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu kızlarının annesi eşi Wanda Nara yüzünden zor günler geçiriyor.

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabının canlı yayınından yeni sevgilisi L-Gant'ı dudaklarından öpmüştü.

ZÜRAFA ÖPTÜ

Daha sonra Icardi ile ilişkisini bittiğini ve çok mutlu olduğunu açıklayan Nara, herkesi şaşırtmıştı.

Icardi sessizliğini bozdu. Ünlü futbolcu Nara’ya sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir gönderme yaptı.

Zürafayı öperken çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşan Icardi, Nara’nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile olan ilişkisine imalı bir cevap verdi.