Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya sürpriz teklif: Yeniden evleniyorlar Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Wanda Nara ile tekrardan nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da geçirdiği kiralık sezonun ardından bonservisi alınan ve sarı-kırmızılıların kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, yeniden damat oluyor.

Wanda Nara, Gente dergisine verdiği demeçte, Mauro İcardi'nin 10 yıl sonra kendisine yeniden evlenme teklif ettiğini açıkladı.

Nara, "Icardi bir düğün daha önerdi ama bunu organize edecek vaktimiz olmadı. Eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak bunun Arjantin'de olacağını varsayıyorum." dedi.

Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi'ye düğün için başka bir teklif daha sundu.

"Çırağan Sarayı'nda yapalım"

Timur'un, "Şampiyon olalım. Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım. Tüm dünya Boğaz'ın incisine geliyor." dediği öğrenildi.

Başarılı futbolcunun, bu öneriyi Wanda Nara'ya götüreceği ifade edildi.

Wanda ile İcardi'nin düğünü Çırağan'da olursa, hem dünya çapında futbol yıldızları hem de Arjantin sosyetesinin önemli isimleri Türkiye'ye gelecek.

Ünlü çift, 2022 yılında boşandıklarını açıklamışlardı. Wanda Nara, boşandıklarını bir İtalyan dergisi aracılığıyla açıklamış, şunları söylemişti:

"Evliliğimiz yolunda gitmiyordu."

"Boşanma evraklarını imzaladık. Aslında Icardi istemiyordu. İkimiz için de çok zor bir karardı. Çünkü Icardi'yi hala çok seviyorum. Ancak evliliğimiz yolunda gitmiyordu."

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