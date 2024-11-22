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Haber Merkezi

Galatasaray'ın özel hayatıyla gündemden düşmeyen yıldız futbolcusu Mauro Icardi, en son Wanda Nara'nın makyajsız hallerini yayınlamış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Gerçekleri gören ve Wanda Nara'yı beklemekten vazgeçen Icardi, boşanma kararı almıştı.

Paylaşımlarıyla Wanda Nara'yı çıldırtmaya niyet eden ünlü futbolcu durmuyor.

WANDA ÇILDIRDI

Mauro, bu defa Latin Amerika’nın en sevilen sanatçılarından Greeicy Rendon ile fotoğraf paylaştı.

Arjantin basınının iddiasına göre ise, Wanda Nara paylaşım sonrasında küplere binerek defalarca Icardi’yi aradı. Telefonlara artık cevap vermeyen Galatasaraylı yıldız, avukatını devreye soktu.