Mauro Icardi'nin China Suarez aşkı tam gaz devam ediyor

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, olaylı bir şekilde yollarını ayırdığı eşi Wanda Nara'nın ardından kendisine yeni bir sayfa açmıştı.

Yaşadıklarından sonra bile aşka küsmeyen ünlü futbolcu, kalbini oyuncu ve model China Suarez’e kaptırmıştı.

Gündemden düşmeyen bu yeni aşk, sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak China Suarez, Instagram hesabından Icardi ile çekilmiş romantik bir karesini yayınladı.

"YOL ARKADAŞIM"

Son olarak China Suárez, Icardi’nin kucağında çekilen bir fotoğrafı; "Yol arkadaşım" notuyla paylaşırken, Icardi de bu kareyi kendi hesabında yayınladı.