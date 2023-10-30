Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını açıkladı: 'Lösemiyim' Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, hastalığıyla ilgili ilk kez net bir açıklama yaptı.

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Bu sene bonservisi alınan Mauro Icardi'nin transferi, uzun süre Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle açıklanamamıştı.

Son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen Arjantinli yıldıza, eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi.

"Lösemiyim"

Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve tedavi gören Nara, lösemiye yakalandığını açıkladı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Wanda Nara, "Lösemiyim. İlk başlarda 'şu hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Nara'nın paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini alırken, birçok futbolseverden geçmiş olsun mesajı geldi.