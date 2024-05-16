Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara uslu durmuyor! Sere serpe poz verdi 5 çocuk annesi Wanda Nara, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Nara, son pozunu üstsüz verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her gün gündem olmayı başarıyor.

Geçtiğimiz haftalarda eşiyle erotik klip çekip, artık +18 içerikler üreteceğini duyuran Nara, dediğini yaptı.

Üstüne hiçbir şey giymedi

17 milyon takipçisi bulunan ve sık sık cesur pozlarıyla gündeme gelen Nara, son olarak üstüne hiçbir şey giymediği fotoğrafını paylaştı. Nara'nın bu paylaşımı, takipçilerinden karışık tepkiler aldı.

5 çocuğu var

Wanda Nara'nın toplamda beş çocuğu vardır. Arjantinli futbolcu Maxi López ile ilk evliliğinden üç çocuğu bulunmakta. İkinci evliliğini Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaptıktan sonra bu evlilikten iki çocuğu daha oldu. Toplamda beş çocuğuyla aile yaşamını sürdürüyor.