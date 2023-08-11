Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Ayasofya ziyareti
ensonhaber.com

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Ayasofya ziyareti

Başını kapattı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Nara, ziyareti sırasında kızıyla beraber başını örttüğü görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Nara'nın paylaşımına sosyal medya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Ayasofya ziyareti

Icardi imzayı atar atmaz Türkiye'ye yerleşen Nara, "İstanbul'a hayran kaldım" demişti.