Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Ayasofya ziyareti Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Ayasofya ziyareti sırasında çocuğuyla beraber başörtüsü taktı.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti.

Başını kapattı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Nara, Ayasofya ziyareti sırasında kızıyla beraber başını örttüğü görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Nara'nın paylaşımına sosyal medya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Icardi imzayı atar atmaz Türkiye'ye yerleşen Nara, "İstanbul'a hayran kaldım" demişti.