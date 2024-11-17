Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Wanda hakkında konuştu

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Wanda Nara ve Icardi arasında sular durulmuyor.

Nara'nın daha boşanmadan Rapçi L - Gante aşk yaşamaya başlaması olayları farklı bir boyuta taşıdı.

Wanda ve Mauro Icardi'nin birbirine karşı söyledikleri sözlerin ardından ise devreye aileler girdi.

Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı.

"ARTIK BAŞKASININ SORUNU"

Yıldız futbolcunun kardeşi Guido Icardi; “Bugün o iğrenç insanın sonunda ailemden ayrılışını kutlama günü. Artık başkasının sorunu" dedi.

Guido Icardi'nin bu sözleri "Wanda Nara ve Mauro Icardi boşandı mı?" sorusunu akıllara getirdi.