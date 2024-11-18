Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, şu sıralar futbolundan çok özel hayatıyla gündeme geliyor.
10 yıllık evlilikleri ihanet yüzünden biten Mauro Icardi ve Wanda Nara her gün yeni bir olayla konuşuluyor.
Arjantin'de de olay yaratan ikili arasındaki sular durulmuyor.
Wanda Nara'nın sevgilisinden hamile olduğu iddiasının üzerine eşinin evine giderek olay çıkardığı ileri sürülen Icardi, davalık olmuştu. Icardi, dün Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla açtığı davanın duruşmasına katılmamıştı.
MENAJER KONUŞTU
Geçtiğimiz günlerde konuşan Icardi, şiddet uygulamadığını, Wanda Nara'nın kendisini aptal yerine koyduğunu söylemişti. Şimdi ise Icardi'nin menajerinden açıklamalar geldi.
Tüm bu yaşananların ardından Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin menajeri Pino Elio Letterio, oyuncunun Wanda Nara'yla gündemden düşmeyen ilişkisine değindi.
Wanda Nara'nın, Icardi'nin kariyerini olumsuz etkilediğini ifade eden menajer çarpıcı ifadeler kullandı.
Icardi'nin kariyerindeki olumsuzlukla ilgili Wanda Nara'yı suçlayan menajer, dikkat çeken sözler sarf etti. Sabah gazetesine konuşan Letterio'nun ifadeleri şöyle:
"TAHLİHSİZLİK"
"Galatasaray, Icardi'nin kariyerindeki en doğru tercihti. İstanbul'da çok mutlu. Kimse Galatasaray sevdasını sorgulamasın. Hayatında Wanda'nın olması tam bir talihsizlik çünkü ona milli takım kapılarını kapattı ve sansasyonel yaşamıyla istikrarlı bir başarı yakalamasına bariyer koydu. Onun hayatında sorunlar çıkararak çok daha başarılı bir oyuncu olmasına engel oldu."
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