Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez’den şaşırtan paylaşım! Çocuklarına Türkçe dersi aldırıyor

Galatasaray'ın yengesi China Suárez, İstanbul’daki yaşamına dair paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü ismin, son paylaşımı Türkçe dersi oldu.

Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 13:39 Güncelleme:

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’nin nişanlısı China Suárez, Türkiye'de yaşamayı sevdi.

Çocuklarını da yanına alan Suárez, sosyal medyadaki aktif halini sürdürürken şaşırtıcı paylaşımlar yapmaya da devam ediyor.

China Suárez, çocuklarıyla birlikte bu kez eğitim dolu bir aktiviteye imza attı. Paylaşımlarda, Suarez'in çocuklarına temel Türkçe ifadeleri pratik ettirdiği görüldü.

TÜRKÇE DERSİ

"Nasılsın, iyi misin?" gibi günlük konuşmalarda kullanılan ifadeleri öğretirken, sayı saymayı da eğlenceli bir şekilde çocuklarına aktarıyor.

Suárez'in paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

