Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'den yatak pozları! Ünlü futbolcu yorum yapmadan geçemedi

Haber Merkezi

Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, kızlarının annesi Wanda Nara ile ayrılınca oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Icardi'nin sevgilisi China Suarez, yeni aşk pozlarını paylaşmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Suarez, son olarak yatakta uzanarak verdiği pozları paylaştı.

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Icardi, sevgilisinin pozlarına da kayıtsız kalamadı.

"EN GÜZEL GELİN"

Icardi de sevgilisinin pozlarını yayınlayarak "En güzel gelin bende" notunu ekledi.