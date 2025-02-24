Mauro Icardi'nin villası! Aylık kirası 30 bin euro olan evinin detayları şaşırttı

Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Galatasaray-Fenabahçe derbisini tribünden seyretmek için sevgilisi China Suarez ile İstanbul'a geldi.

Sevgilisiyle İstanbul'un tadını çıkaran Icardi, evinden kar manzaraları paylaştı.

Aylık 30 bin euro kira bedeli olan havuzlu villanın tüm masraflarını sarı-kırmızılı kulüp üstleniyor. Yılın çoğunda evde bile kalmayan Icardi'nin lüks detaylara sahip villası merak edildi.

NE ARARSAN VAR

Doğayla iç içe bir tasarıma sahip olan villada özel bir yüzme havuzu, hobi bahçesi ve geniş bir sinema salonu bulunuyor.

Göktürk'te yer alan lüks villada, Mauro Icardi'nin çocuklarının vakit geçirebileceği bir oyun parkı da yer alıyor.