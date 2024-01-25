Mauro Icardi'yi eve yollayan Wanda Nara Meksika'ya gitti! İşte yeni tatil pozları Sakatlık tatiline çıkan Mauro Icardi, İstanbul'a döndü. Tatile doyamayan Wanda Nara, ünlü futbolcuyu Türkiye'ye yollayıp Meksika'ya uçtu.

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Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sakatlığı nedeniyle bir süreliğine ülkesine gitmiş, geçtiğimiz günlerde de geri dönmüştü.

Rşini öpücüğe boğdu

Sosyal medyada aktif olan Icardi havuz başında eşi Wanda Nara'yı öpücüğe boğduğu anları yayınlamıştı, Ünlü çiftin karelerine beğeni ve yorum yağmıştı. Maurro Icardı'nin sakatlık tatili kısa sürede daha hızlı toparlamasını sağladı.

Meksika’ya gitti

Wanda Nara eşini İstanbul’a yollar yollamaz soluğu çocuklarıyla Meksika’da aldı.

Tatile doymadı

Ülkenin ünlü tatil beldesi Tulum’a giden Nara kendini hemen plajlara attı.

Arjantin'de tatil pozlarıyla adından söz ettiren Icardi'nin eşi Wanda Nara dış basına özel hayatına dair açıklamalar yapınca da gündem olmuştu. Icardi ile bir tekne buluşmasında iş ve kadınlar için olan telefonu gören Wanda, telefonlardan birini denize attığını da itiraf etmişti.

O gün uzun saatler Icardi ile o telefonu aradıklarını söyleyen Wanda Nara ilk gecelerine dair de açıklamalarda bulundu.

"Eski kocam da oradaydı"

Wanda Nara, "Maxi Lopez ile kavgalıydık. Evler aynı, odalarımız ayrıydı. Mauro benim arkadaşımdı. Onu kızlarla tanıştırırdım. Arkadaş olduğumuz dönemde onu teknemize davet ettim. Eski kocam da oradaydı. Ama Mauro'yu gözüme kestirmiştim. Aramızda bir elektriklenme oldu Mauro bana dört cep telefonu olduğunu, görüştüğü kadınları kıtalara ayırdığını, her kıta için ayrı bir telefon tuttuğunu söyledi.

"Bu lafı beni düşündürdü"

Dedim ki "Tüm kızlar ilk geceden yatağa gelecek kadar aptal". Mauro da "Sen onlardan daha iyi olduğunu mu sanıyorsun?" diye cevap verdi. Bu lafı beni düşündürdü.

Ertesi gün sabah 5'te tekneden helikopterle ayrıldı. Ben kucağımda hala emzirdiğim oğlumla uyku sersemi bir şekilde onu uğurladım. Titanik filminden bir sahne gibiydi.

"İlk kez İtalya'da onun bekar evinde birlikte olduk"

İçimde bir şeyler kıpırdadı. İlk kez İtalya'da onun bekar evinde birlikte olduk. 200 kadının geçtiği o yatak benden sonra işe yaramayacak hale geldi! Ertesi gün bedenimde hissettiğim acıyı hatırlıyorum. Dört saatte bir ağrı kesici alıyordum. O gece iyi geçmeseydi devam etmezdi. Ertesi sabah ona bir oyuncak ayı aldım. Üzerine kendi parfümümü sıktım ve ‘Kaderim senin ellerinde' diyen bir şarkının sözlerini yazdım bıraktım.