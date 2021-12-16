Biricik Suden'in sosyal medyada yayınladığı direk dansı videosunun ardından açıklama yapan eşi Mazhar Alanson, bunun dans değil spor olduğunu söyledi.

MFÖ Grubu'nun üyesi Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından yaptığı direk dansını yayınladı.

Biricik Suden'in yeni başladığını belirterek sosyal medyada yayınladığı video, çok konuşuldu.

Yaptığı dansın cinsellikle alakasının sorulması ve eleştiriler üzerine, "Bu oldukça zor, güç, denge, teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok, sizlerin de olmasın." açıklamasını yapan Biricik Suden'in, eşi Mazhar Alanson da konuştu.

"DANS DEĞİL O SPOR YAPIYOR"

Muhabirlerin kendisine eşinin direk dansına başlamasına ilişkin yönelttiği soruyu cevaplayan Mazhar Alanson, "Dans değil o spor yapıyor. Kayak yapıyor, kürek yapıyor, halter yapıyor, sporun bütün dallarını yapıyor." ifadelerini kullandı.

Mazhar Alanson: Eşimin yaptığı direk dansı değil, spor VİDEO

