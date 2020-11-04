Mazhar Alanson: Her şey orada başladı

Mazhar Alanson: Her şey orada başladı

Usta sanatçı Mazhar Alanson, takipçileri yıllar öncesine MFÖ'nün başladığı güne götürdü.

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, MFÖ grubunun müzik hayatına başladığı yıllarda çekilen bir fotoğraf karesini Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

"KALAMIŞ"

Ünlü sanatçı bu karenin altına “Kalamış Köhne... Her şey orada başladı MFÖ için” notunu düştü.

Alanson’un takipçileri de “İyi ki başlamış” diye yorum yaptı.