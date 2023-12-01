Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den spor sonrası pozu olay oldu Fit hali ile gençlere taş çıkartan 60 yaşındaki Biricik Suden, spor paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, hayatından sporu eksik etmeyen ünlülerden.

Haftanın beş günü spor yaparak kaslı bir görünüme kavuşan Suden, sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapıyor.

60 yaşında

Fit hali ile dikkat çeken 60 yaşındaki Biricik Suden, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

"Biz de bunun hastasıyız"

Yıllara meydan okuyan Suden, spor sonrası verdiği pozu paylaşarak "Biz de bunun hastasıyız, anlayış gösteriniz." dedi.

Suden'in taytlı pozunu görenler ilk bakışta şoke oldu. Takipçilerinden yorum yağan Suden'e "İlk bakışta çıplak sandım", "Taytmış meğer korktum" yazdı.

Mazhar Alanson, sık sık eşinin paylaşımlarına alkış ve kalp emojileriyle destek vermeyi ihmal etmiyor.