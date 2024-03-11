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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in parti makyajı olay oldu! Yorum yağdı

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in parti makyajı olay oldu! Yorum yağdı Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un 60 yaşında eşi Biricik Suden, bir partiye katıldı. Davetli olduğu partiye gittiği tarzı ise çok konuşuldu.