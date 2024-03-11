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Usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girmişti.
60 yaşında
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden 60 yaşındaki Suden, son yıllarda kendini spora vermiş; yaptığı antrenmanlarla herkesi şaşkına uğratmıştı.
Suden, haftanın beş günü spor yaparak inanılmaz bir görünüme kavuşmuştu.
MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medyadaki paylaşımıyla yine herkesi şaşırttı.
Doğum gününe katıldı
Bir arkadaşının doğum gününe katılan Biricik Suden makyajlı hali ve ilginç tarzıyla dikkat çekti. Ünlü ismin makyajlı haline yorum yağdı.
"Makyajsız daha güzelsin”
Biricik Suden'e “Makyajsız daha güzelsin” yorumları yağınca ünlü isim "Kırk yılda bir ben de makyajlı olayım artık izninizle" dedi.
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