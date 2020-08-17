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- Mega yat 'Scheherazade' Bodrum'da
Mega yat 'Scheherazade' Bodrum'da
Dünyanın sayılı yatları arasında bulunan 'Scheherazade' adlı mega yat, Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirledi.
- AA
- 17.08.2020 - 06:04
Bodrum açıklarına gelen Cayman Adaları bayraklı 140 metre uzunluğundaki motor yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
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Motor yatların uzunluk sıralamasına göre dünyada 14'üncü sırada gösterilen yat, helikopter pisti, yüzme platformu, spa, güzellik salonu, güvertede jakuzi gibi çeşitli lüksleri barındırıyor.
YAKIT İKMALI İÇİN MOLA
İnşasının bu yıl tamamlandığı belirtilen yata yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.