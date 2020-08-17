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    Mega yat 'Scheherazade' Bodrum'da

    Dünyanın sayılı yatları arasında bulunan 'Scheherazade' adlı mega yat, Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirledi.
    • AA
    • 17.08.2020 - 06:04
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    Mega yat 'Scheherazade' Bodrum'da

    Bodrum açıklarına gelen Cayman Adaları bayraklı 140 metre uzunluğundaki motor yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

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    Motor yatların uzunluk sıralamasına göre dünyada 14'üncü sırada gösterilen yat, helikopter pisti, yüzme platformu, spa, güzellik salonu, güvertede jakuzi gibi çeşitli lüksleri barındırıyor.

    Mega yat Scheherazade Bodrum da #1

    YAKIT İKMALI İÇİN MOLA

    İnşasının bu yıl tamamlandığı belirtilen yata yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.

    Mega yat Scheherazade Bodrum da #2

    Mega yat Scheherazade Bodrum da #3

    Mega yat Scheherazade Bodrum da #4

    Mega yat Scheherazade Bodrum da #5

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