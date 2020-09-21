Megan Barton Hanson, yarı çıplak fotoğrafını paylaştı

Barton Hanson, sosyal medya hesabından yarı çıplak pozunu takipçileri ile paylaştı.

Arkadaşları ile beraber Muğla Fethiye'ye gelen 26 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Megan Barton Hanson, üzerine kot bir ceket alarak çıplak poz verdi.

Megan fotoğrafı "Sizin gözünüzde nasıl göründüğümü merak ediyorum" başlığı ile paylaştı.

TATİLİNİ TÜRKİYE'DE GEÇİRİYOR

Türkiye'deki tatilinde hayatının en güzel anlarını yaşayan Megan, gece arkadaşları ile beraber bir barda eğlendikten sonra kaldıkları otele geri dönüp içi köpük olan küvete girip oyun oynadılar.

Küvette köpükler ile eğlendiklerini anın fotoğrafını çeken arkadaşı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu sene içinde ikinci kez Türkiye'ye gelen Meghan Ağustos ayında İstanbul'a dişlerini yaptırmak için gelmişti.



