Megan Fox, ağaca çıktı Instagram detoksu biten dünyaca ünlü isim Megan Fox, geri döndü.

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Eski eşi Brian Austin Green’den üç çocuğu bulunan Megan Fox, şimdilerde Midnight In The Switchgrass' filminin setinde tanıştığı rapçi Machine Gun Kelly ile aşk yaşıyor.

"Orman benim en eski arkadaşımdır"

Bir süre sosyal medyaya ara veren Fox'un dönüşü muhteşem oldu. Bikinisiyle ağaca çıkan Fox "Orman benim en eski arkadaşımdır" notuyla pozlarını paylaştı.

"Hırpala beni"

Vücudunu sergilemekten çekinmeyen ünlü isim pozlarıyla olay oldu. Megan Fox'a nişanlısından ise yanıt gecikmedi. Machine Gun Kelly bu iddialı pozlara "Vahşi bir hayvan böyle görünüyorsa, beni hırpalamasına izin verirdim" yazdı.

37 yaşındaki Hollywood yıldızı, son olarak bedeniyle ilgili yaptığı açıklama ile adından söz ettmişti. Sports Illustrated'a konuşan Megan Fox,"Hayatımda hiçbir zaman vücudumu sevdiğim bir nokta olmadı" ifadelerini kullanmıştı.