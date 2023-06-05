Megan Fox, iç çamaşırlı fotoğraf paylaştı Bir süredir sosyal medya detoksu yapan Megan Fox, dönüş karesiyle gündem oldu.

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Dünyaca ünlü yıldızlarından biri olan Megan Fox, son dönemde özel hayatıyla çok konuşuluyordu.

Aşkı için terapiye giden Fox, bir süre önce göğüslerini yaptırarak hayranlarından tepki görmüştü.

Dismorfik bozukluğu olduğunu açıklayan Fox, vücudu hakkında hiçbir zaman iyi hissetmediğini ve kendi bedeninde daha rahat hissetmek için sürekli çaba gösterdiğini itiraf ederek olay oldu.

"Vücudumu sevmedim"

Bu açıklamadan sonra Fox'tan iddialı pozlar geldi. Minicik iç çamaşırlarıyla koltuğa uzanan Megan Fox sadece vücudunu paylaşarak dikkat çekti.

Aynaya baktığında hiçbir zaman kendine güvenli hissetmediğini ifade eden ünlü oyuncu, "Hayatımda hiçbir zaman vücudumu sevdiğim bir an olmadı. Asla, hiçbir zaman." ifadelerini kullanmıştı.