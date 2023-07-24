Megan Fox, saldırıya uğradı Megan Fox ve nişanlısı Machine Gun Kelly gittikleri lunaparkta bir grubun saldırısına uğradılar.

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ensonhaber.com

Amerikalı dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile birlikte lunaparka gitti. Ünlü çift, gittikleri lunaparkta bir grubun saldırısına uğradılar.

Megan Fox, Machine Gun Kelly'nin korumasından aldığı darbeyle bariyerlere çarptı.

Hayranları sakinleştirdi

Olay ilgili daha sonra yayınlanan görüntülerde; kavgadan önce Machine Gun Kelly'nin bir kişiye ilk yumruğu attığı görüldü. Olay sonrası hayranları ise Megan ve nişanlısını teselli ettiler. Megan Fox'un yaşadığı olayın etkisiyle sakin davrandığı görüldü.

Fox ile Kelly yakın zaman önce barışmışlardı.