Megan Fox, yeni göğüsleri için ne kadar para harcadığını açıkladı Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, son olarak göğüslerini büyütmek için harcadığı rakamı açıkladı.

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37 yaşındaki ünlü oyuncu Megan Fox şimdi ise 'Call Her Daddy' adlı podcast programına katılarak yaptırdığı ve yaptırmak istediği estetik işlemler hakkında konuştu.

"Kaşlarımı sonuna kadar kaldırmayı çok istiyorum"

Yüzünde botoks ve dolgu olduğunu söyleyen oyuncu, "Hiçbir şekilde yüz gerdirme ya da kaş kaldırma işlemi yaptırmadım. Aslında kaşlarımı sonuna kadar kaldırmayı çok istiyorum, eğlenceli görünüyor ve bunu bir öğle molasında bile halledebiliyorsunuz" dedi.

"Yüzümde ve vücudumda yağ yok"

Yanaklarından yağ aldırdığı söylentilerini ise yalanlayan Megan, "Bunu hiç yaptırmadım, asla yağ aldırmayacağım. Ben çok zayıf bir insanım, yüzümde ve vücudumda yağ yok.

Hiçbir zaman liposuction ya da vücut şekillendirme ya da buna benzer bir şey yaptırmadım" ifadelerini kullandı.

Göğüs estetiği yaptırdığını kabul eden Fox, şöyle konuştu:

"Göğüslerim 21 ya da 22 yaşımdan beri sahte. İlk Göğüs estetiğini birinci ve ikinci 'Transformers' filmlerinin arasındaki sürede yaptırdım.

"Her zaman büyük göğüsler istemişimdir"

Her zaman büyük göğüsler istemişimdir. Bu yüzden çocuklarım emzirme çağını geçtikten sonra ikinci kez estetik yaptırdım.



"Üçüncü kez göğüs estetiği oldum"

Çok yakın bir zamanda ise üçüncü kez göğüs estetiği oldum. Ameliyattan hoşlanmıyorum, vücudum genel anesteziye iyi tepki vermiyor. Bu yüzden ameliyat masasına yatmak benim için büyük bir mesele.

Bu yüzden son ameliyattan önce 'Bakın, eğer beni uyutacaksanız, genel anestezi yüzünden iki ay boyunca hasta olacaksam...

"En büyük göğüslerle uyansam iyi olur!"

Vücuduma sığdırabileceğiniz en büyük göğüslerle uyansam iyi olur!' dedim.

"Bu ameliyatlar için 30 bin dolar harcadım."

Ve öyle de yaptılar. Yani aslında göğüslerim o kadar büyük değil, sadece zayıf olduğum için benim vücudumda büyük duruyorlar. Eğer daha büyük yapılabilme şansı olsaydı, yaptırırdım. Bu ameliyatlar için 30 bin dolar harcadım."