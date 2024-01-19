Megastar Tarkan ailesiyle verdiği pozu paylaştı: "Kar aşkı" Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızıyla karda eğlendiği anları paylaştı. Ünlü şarkıcının son karesine yüz binlerce beğeni yapıldı.

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Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminde, ikinci tur için Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, Almanya, Düsseldorf'ta oy kullanmıştı.

Seçim kombinleriyle çok konuşulan Pınar Tevetoğlu'nun kıyafet seçimleri olay olmuştu. Spor bir kombin ile sandık başına giden Tevetoğlu'nun tarzı, sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Spor tarzı seviyor

Beyaz spor ayakkabı, siyah pantolon ve açık kahve tonlarında kazak giymeyi tercih eden Pınar Tevetoğlu, kombinini gold zincirli çanta ile tamamlamıştı.

Son olarak Megastar, sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla karda eğlendiği anları paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. Tarkan'ın eşi, son haliyle yine çok konuşuldu.

'Kar aşkı'

Tarkan'ın 'Kar aşkı' notuyla paylaştığı karede Tevetoğlu'nun kırmızı ruju dikkat çekti.