Megastar Tarkan evlilik yıl dönümü paylaşımı! Fotoğraf balayından 2016 yılında dünyaevine giren Pınar Tevetoğlu ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten Liya adında bir kız çocuk sahibi olan Tarkan'dan evlilik yıl dönümüne özel paylaşım geldi.

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Dünyaca ünlü starımız Tarkan, bugün Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Pınar Tevetoğlu ile mutlu bir evliliği olan Tarkan ise bugün eşiyle evlilik yıl dönümünü kutladı.

Balayından pozlarını paylaşan Tarkan paylaşımına şu notu düştü:

"Romantik bir tbt"

"Evlilik yıl dönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır… 2016’dan, evlendikten birkaç hafta sonraki günlerden tatlı kareler…"

Tevetoğlu ile 2016'da nikah masasına oturan Pınar Tevetoğlu, 2018 yılında anne olmuştu.

Kızlarına Liya adını veren ve özel hayatlarını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren çiftten Pınar Tevetoğlu geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanmıştı.

Tarkan süper bir baba"

"Liya artık büyüdü 6 yaşında. Babasıyla arası süper. Süper bir baba, çok ilgili" diyen Tevetoğlu, "Eşiniz kızı olduğu için kendisini şanslı hissediyor mu?" sorusuna da "Şanslı hissediyor bence" yanıtını verdi.

Tarkan'ın aşk dolu pozlarına beğeni yağdı.