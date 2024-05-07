Megastar Tarkan evlilik yıldönümünü kutladı! Eşi Pınar Tevetoğlu ile Boğaz'da aşka geldi Attığı her adım olay olan ünlü isimlerden Megastar, evliliğinin 8. yılını kutladı.

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Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından Tarkan, 2017 yılında hayranı Pınar Dilek'le evlenerek herkesi şaşırtmıştı.

Temmuz 2018'de kızı Liya'yı kucağına alan Tarkan, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor.

"Tbt yakışır"

Geçtiğimiz günlerde Pınar Tevetoğlu'yla beraber evlilikte sekizinci yılı deviren Tarkan, yayınladığı balayı karesini fotoğrafı "Evlilik yıldönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır… 2016’dan, evlendikten bir kaç hafta sonradan tatlı kareler…P&T" notuyla paylaşmıştı.

Bununla kalmayan Tarkan, mutlu evliliğinin yıldönümünü kutlamaya devam etti.

Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar ve videolar paylaşan Tarkan, eşine yıldönümüne özel boğaz jesti yaptı. Boğaz'da aşka gelen Tarkan o anları paylaşmayı ihmal etmedi.