Megastar Tarkan, kızı Lira ile verdiği pozu paylaştı! Fotoğraf kısa sürede gündem oldu

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Geçtiğimiz günlerde yılbaşında alacağı konser ücretiyle adından söz ettiren Megastar Tarkan'ın 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. 2 saat sahnede kalan ünlü şarkıcının alacağı ücret olay olmuştu.
Şarkıları, konserleri, reklam anlaşmaları gibi durumlarla gündeme gelen Tarkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan ünlü isimlerden.
6 milyon takipçisi var
Megastar, kızıyla olan karesini 6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.
Tarkan, Ken oldu
Kızıyla Barbie oynayan Tarkan, Ken oldu. Liya ile sık sık paylaşım yapan şarkıcının kızının büyüdüğü ise gözlerden kaçmadı.
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