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Megastar Tarkan, kızı Lira ile verdiği pozu paylaştı! Fotoğraf kısa sürede gündem oldu

Megastar Tarkan, kızı Lira ile verdiği pozu paylaştı! Fotoğraf kısa sürede gündem oldu Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından Tarkan, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.