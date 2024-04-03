Megastar Tarkan'dan yeni video geldi! Ünlü şarkıcı Tarkan, 'ortadan kaybolduğunu' iddia edenlere çektiği videoyla yanıt verdi.

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ensonhaber.com

Her yaptığı her söylediği olay olan isimlerden Megastar Tarkan; şarkıları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor.

Tarkan'dan yeni albüm müjdesi gelmişti.

Uzun süredir paylaşım yapmayan Megastar'ı sevenleri merak etti. 'Ortadan kayboldu' iddiaları üzerine Tarkan'dan videolu yanıt geldi.

Tarkan, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Valla harıl harıl çalışıyorum"

"Merhabalar, nasılsınız? 'Ya bu Tarkan'a ne oldu yine, kayıplara karıştı' diyorsunuzdur, değil mi? Vallaha harıl harıl çalışıyorum.

"Merak etmeyin"

Yeni şarkıları, albümü sizlere, bu yaza yetiştirmeye çalışıyorum. Merak etmeyin yetişecek, yüzdük kuyruğuna geldik bitmek üzere. Çok da güzel bir albüm geliyor bence. Tabii takdir size kalmış ama bence seveceksiniz.

"Bu yaz güzel bir yaz olacak"

Bu yaz güzel bir yaz olacak yani inşallah diyelim. Umut dolu, sevinç dolu, eğlendiğimiz, yüzümüzün güldüğü bir yaz olsun. İnşallah, yakında görüşmek üzere ben çalışayım o zaman. Seviyorum sizi."