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- Meğer ne çok hayat kurtarmış! Barış Arduç'un oyunculuktan önceki mesleği...
Meğer ne çok hayat kurtarmış! Barış Arduç'un oyunculuktan önceki mesleği...
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 18:07
Ünlüler dünyasında birçok isim, aslında kendi mesleğini yapmıyor.
Aldıkları eğitimler bambaşka olsa da, bazıları her şeyi geride bırakıp sahnede olma hayalinin peşinden gidiyor.
Ekranların başarılı simalarından Barış Arduç da o isimler arasında.
Yakışıklı oyuncu şimdilerde TRT1 ekranlarındaki Alparslan: Büyük Selçuklu dizisindeki rolüyle, kariyerinde başarılı bir yol çizmeye devam ediyor. Ancak Arduç'un asıl mesleğini duyanlar, kulaklarına inanamıyor.
BARIŞ ARDUÇ'UN ESKİ MESLEĞİ
Barış Arduç ünlü olmadan önce 8 yıl boyunca Şile’de cankurtaranlık yaptığını söylüyor.
GQ dergisine konuşan Arduç, "Kurtardığım kişinin sayısı binden fazla" diyerek unutamadığı anısını şöyle anlattı:
"Bir hala-yeğen vardı. Onlara yetişemedim, boğuldular. Çok kötü olmuştum, rüyalarıma giriyorlardı. İki yıldır baş etmeyi öğrendim."