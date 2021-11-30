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    Meğer ne çok hayat kurtarmış! Barış Arduç'un oyunculuktan önceki mesleği...

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol olan ünlü oyuncu Barış Arduç'un eski mesleğini duyanlar, şaştı kaldı. İşte Barış Arduç'un rafa kaldırdığı işi...
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 18:07
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    Meğer ne çok hayat kurtarmış! Barış Arduç'un oyunculuktan önceki mesleği...

    Ünlüler dünyasında birçok isim, aslında kendi mesleğini yapmıyor.

    Aldıkları eğitimler bambaşka olsa da, bazıları her şeyi geride bırakıp sahnede olma hayalinin peşinden gidiyor.

    Ekranların başarılı simalarından Barış Arduç da o isimler arasında.

    Yakışıklı oyuncu şimdilerde TRT1 ekranlarındaki Alparslan: Büyük Selçuklu dizisindeki rolüyle, kariyerinde başarılı bir yol çizmeye devam ediyor. Ancak Arduç'un asıl mesleğini duyanlar, kulaklarına inanamıyor.

    BARIŞ ARDUÇ'UN ESKİ MESLEĞİ

    Barış Arduç ünlü olmadan önce 8 yıl boyunca Şile’de cankurtaranlık yaptığını söylüyor.

    GQ dergisine konuşan Arduç, "Kurtardığım kişinin sayısı binden fazla" diyerek unutamadığı anısını şöyle anlattı:

    "Bir hala-yeğen vardı. Onlara yetişemedim, boğuldular. Çok kötü olmuştum, rüyalarıma giriyorlardı. İki yıldır baş etmeyi öğrendim."

    Meğer ne çok hayat kurtarmış! Barış Arduç un oyunculuktan önceki mesleği... #1

    Meğer ne çok hayat kurtarmış! Barış Arduç un oyunculuktan önceki mesleği... #2

    Meğer ne çok hayat kurtarmış! Barış Arduç un oyunculuktan önceki mesleği... #3

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