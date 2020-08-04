Meghan Markle, 39 yaşına girdi

Kraliçe Elizabeth ile Prens William ve Kate Middleton, Markle'ın yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı.

Eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de kendilerine yeni bir hayat kuran Meghan Markle, yeni yaşına girdi.

4 Ağustos 1981 tarihinde doğan Markle, Los Angeles'ta Harry ve oğulları Archie ile 39'uncu yaş gününü kutlayacak.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin İngiltere'den ayrılmasının üzerinden bir yıl geçti. Çift, bir dönem Kraliyet Ailesi'nin üyesiydi ve Windsor Kalesi topraklarında yaşıyordu.

KRALİYET AİLESİ'NDEN KUTLAMA

Kraliyet Ailesi'nin resmi Instagram hesabından, Markle'ın yeni yaşını kutlayan bir paylaşım yapıldı.

Markle'ın, Kraliçe Elizabeth ile çekilmiş fotoğrafına yer verilen paylaşıma "Sussex Düşesi'ne çok mutlu bir doğum günü dileğiyle" notu düşüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Sussex Düşesi'nin doğum günü için Los Angeles'ta kutlama yapılacağı belirtildi.

WILLIAM VE MIDDLETON DA KUTLADI

Cambridge Dükü Prens William ve eşi olan Cambridge Düşesi Kate Middleton da 39 yaşına giren Markle'ı kutladı.

Kensington Sarayı'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Kraliyet Ailesi'nin mesajındaki aynı ifadelere yer verildi.

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