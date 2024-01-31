Meghan Markle etkisi Suits'i katladı! Setlere mi dönüyor? Meghan Markle'ın tanınmasında büyük bir rol oynayan Suits dizisi, geçen yılın en fazla izlenen yapımı olmayı başardı.

ensonhaber.com

2020 yılında İngiltere'den ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle, gündemden düşmüyor.

İngiltere'de kraliyet görevlerine veda eden ikili, ABD'de yaşama kararı aldı.

Kızını da burada dünyaya getiren Meghan Markle, bu kez ise 2017 yılında yer aldığı Suits dizisiyle gündem oldu.

Suits, 57,7 milyar dakikaya kadar izlenme süresiyle ABD’de yılın en çok izlenen yayın akışı oldu.

Dizi 12 hafta boyunca zirvede kalarak, bir rekora da imza attı. Suits, 10 Eylül'de sona eren haftada tam tamına 2,35 milyar dakika izlendi.

Meghan etkisi

Dizinin bu kadar izlenmesinde Meghan Markle'ın etkisi olduğu belirtildi. Markle, evlenmeden önce dizide yer almış ve son sezonunda da ayrılmıştı.

Meghan Markle'ın, bu başarının ardından yeniden setlere döneceği iddia edildi.

Sutis'in ise yeni yüzlerle yayınlanacağı da gündemde....