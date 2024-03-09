Meghan Markle, hamile olduğu dönemde internette istismara uğradığını söyledi Sussex Düşesi, internette acımasız nefreti rahatsız edici bulduğunu söyledi. Markle, kendi iyiliği için hakaretlerle mesafesini koruduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Sussex Düşesi Meghan Markle, Prens Archie ve Prenses Lilibet'e hamileyken sosyal medyada nefret dolu tacizlere maruz kaldığını söyledi.

Meghan, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Teksas'ta düzenlenen bir konferansta konuşma yaptı.

"Zorbalık ve istismar yaşadım"

Çevrimiçi ortamda kendisini hedef alan paylaşımlarla nasıl başa çıktığı sorulan Markle, şunları söyledi:

Kendi iyiliğim için şu anda onlardan uzak duruyorum. Ancak sosyal medyada ve internette yaşadığım zorbalık ve istismarın büyük kısmı Archie'ye ve Lili'ye hamile olduğum zamanlardı.

"Kafaya takmayın"

Meghan Markle, insanların neden bu kadar nefret dolu olabileceğinin "kafaya takılmaması" gerektiğini söyledi.

"Buna bir anlam veremiyorum"

Kadınların internette birbirlerine nefret "kusmalarını" rahatsız edici bulduğunu söyleyen Prens Harry'nin eşi, şöyle devam etti: