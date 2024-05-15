Meghan Markle ile Prens Harry'nin vakfına yasak Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin 2020 yılında kurduğu Archewell Vakfı'na yasak geldiği bildirildi.

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Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor.

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin 2020 yılında ABD'ye yerleştiklerinde kurdukları Archewell Vakfı'na yasak geldi.

Daily Mail'in haberine göre; Archewell Vakfı'nın, gerekli yıllık mali kayıtları sunmadığı gerekçesiyle para toplaması veya harcaması yasaklandı.

Hayır kurumlarından fon talep etmesi veya dağıtması yasak

Archewell Vakfı, Şubat 2023'ten bu yana yıllık kayıt yenileme ücreti raporlarını veya yenileme ücretini doldurmadığı için vakfın, hayır kurumlarından fon talep etmesi veya dağıtması yasaklandı.

Aralık 2023'te açıklanan CharityWatch verilerine göre, kâr amacı gütmeyen kuruluşun 2022 yılında bağışlarında, bir önceki yıla kıyasla 11 milyon dolarlık bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

Ayrıca hayır kurumunun, 2021'de 13 milyon dolara kıyasla 2022'de 2 milyon doların biraz üzerinde bağış aldığı belirtildi.

Çift, 2020'de kurdukları vakfa oğulları Archie'nin adını vermişti.