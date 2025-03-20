Meghan Markle, Kate Middleton ile barışmayı reddetti

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Kate Middleton, 2024 yılını oldukça zor geçirdi.

Uzun süre ortalarda gözükmeyen prenses hakkında, aldatıldığına yönelik haberler çıkmaya başladı.

Ancak kısa bir süre sonra Kate Middleton'ın kansere yakalandığı ve tedavi sürecinin de iyi gittiği açıklandı.

Kanserle olan mücadelesini kazanan Kate, arasının bozuk olduğu Meghan ile de buzları eritmişti.

KISA SÜRELİ BARIŞMA

Kate Middleton kanser hastalığını yendikten sonra düşes Meghan Markle onunla barışmayı reddetti.

Bu konuda saray yazarı ve biyografi yazarı Tom Quinn, Fabulous'a verdiği röportajda konuşu.

"Kate'in teşhisi Meghan ve Harry'yi gerçekten şaşırttı. Sonuç olarak, Kaliforniya'dan Windsor'a resmi olarak üzüntü mesajları gönderildi ve çok kısa süreli bir barışma yaşandı." diye belirtti.

"İLİŞKİLERİ BUZ GİBİ"

Ancak bu resmi mesajların dışında, Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki düşmanlık devam etti. Sussex Düşesi barışmayı reddetti ve çatışmayı sürdürdü.

"Onların ilişkileri ateş değil, daha çok buz gibi" diye Quinn, sözlerini tamamladı.