Meghan Markle, Prens Harry ile İngiltere'ye gitmeyecek

Kraliyet üyeleriyle birlikte görüntü vermekten kaçınan Markle, radikal bir karar aldı.

Meghan Markle ile İngiltere Kraliyet Ailesi arasındaki gerginlik devam ediyor.

İngiliz basını, Prens Harry'nin haziran ve temmuz aylarında gerçekleştireceği İngiltere seyahatiyle Kraliyet Ailesi'ni ziyaret edeceğini yazdı.

10 Haziran'da 100 yaşına girecek olan Prens Philip'in kutlamalarına katılacak olan Harry'nin yanında eşi Meghan Markle'ın bulunmayabileceği belirtildi.

MEGHAN MARKLE, KRALİYET'TEN UZAK DURUYOR

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Markle'ın kararının arkasında "Kraliyet üyeleriyle ortak görüntü vermekten kaçınma" olduğunu söyledi.

Ancak devam eden koronavirüs salgını nedeniyle Prens Harry'nin ziyaretinin gerçekleşmesinin kesin olmadığı ifade edildi.

"HAMİLELİĞİMDE YALNIZ BIRAKILDIM"

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılan çift, kendilerine ABD'de yeni bir hayat kurdu.

Çiftin, geçen yıl ocak ayında unvanlarından vazgeçip mali olarak bağımsız olmak istediklerini açıklaması, İngiltere'de şok etkisi yaratmıştı.

Meghan Markle, Ekim 2019'da İngiliz basınına verdiği bir demeçte, Kraliyet Ailesi'ni işaret ederek, hamileliği döneminde yalnız bırakıldığını söylemiş, "Pek çok insan iyi olup olmadığımı sormadı." diye konuşmuştu.