Meghan Markle, Prenses Diana'yı unutmadı

Kraliyet'i bırakıp ailesiyle Amerika'ya yerleşen Prens Harry, eşi Meghan Markle ile Nijerya'ya gitti.
Ziyaretlerinde eşine eşlik eden Markle, Prenses Diana'nın kolyesini takarak verilen davete katıldı.
Prenses Diana'nın elmas detaylarıyla öne çıkan haç şeklindeki kolyesi, Markle tarafından taşındı.
Meghan Markle'ın bu hareketi ise Kate Middleton'a gönderme olarak yorumlandı...
Prens Harry hediye etti
People'ın haberine göre, bir zamanlar Prenses Diana'a ait olan kolyeyi Prens Harry, eşi Markle'a hediye etti.
Markle, daha önce de Prenses Diana'nın mücevherlerini birçok etkinlikte kullanmıştı.
Kral Charles ile Prenses Diana da 1990 yılında Nijerya'ya resmi bir ziyarette bulunmuştu.
Prens Harry ve Markle’ın vakfına yasak geldi
Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın kurucusu olduğu Archewell Vakfı'nın, gerekli yıllık mali kayıtları sunmadığı gerekçesiyle para toplaması veya harcaması yasaklandı.
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