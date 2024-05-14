Meghan Markle, Prenses Diana'yı unutmadı Şu sıralar Amerika'da yeni bir hayata imza atan Meghan Markle, katıldığı bir gecede Prenses Diana'nın kolyesini taktı.

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Kraliyet'i bırakıp ailesiyle Amerika'ya yerleşen Prens Harry, eşi Meghan Markle ile Nijerya'ya gitti.

Ziyaretlerinde eşine eşlik eden Markle, Prenses Diana'nın kolyesini takarak verilen davete katıldı.

Prenses Diana'nın elmas detaylarıyla öne çıkan haç şeklindeki kolyesi, Markle tarafından taşındı.

Meghan Markle'ın bu hareketi ise Kate Middleton'a gönderme olarak yorumlandı...

Prens Harry hediye etti

People'ın haberine göre, bir zamanlar Prenses Diana'a ait olan kolyeyi Prens Harry, eşi Markle'a hediye etti.

Markle, daha önce de Prenses Diana'nın mücevherlerini birçok etkinlikte kullanmıştı.

Kral Charles ile Prenses Diana da 1990 yılında Nijerya'ya resmi bir ziyarette bulunmuştu.

Prens Harry ve Markle’ın vakfına yasak geldi

Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın kurucusu olduğu Archewell Vakfı'nın, gerekli yıllık mali kayıtları sunmadığı gerekçesiyle para toplaması veya harcaması yasaklandı.